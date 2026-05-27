Die Aktien von Micron stiegen im frühen Handel um zeitweise bis zu 6,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 956 Dollar. Derzeit liegen die Titel noch 1,6 Prozent im Plus.
Barclays geht davon aus, dass die Nachfrage nach Speicherchips bis 2027 weiterhin das Angebot übersteigen könnte, und hebt das Kursziel auf 1175 Dollar von 675 Dollar an.
Am Dienstag hatte der Konzern dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) erstmals einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht. Die Aktien haben sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verachtfacht.
(Reuters)