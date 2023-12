Auch Analysten gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nach Flash-Speichern und Dram (Dynamic Random Access Memory) im nächsten Jahr weiter verbessern werde. Unternehmen hätten damit begonnen, generative KI in verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu integrieren, was den Speicherhunger weiter ankurbelt. Zudem haben sich die in diesem Jahr eingebrochenen Preise für Speicher in den vergangenen Wochen verbessert. Dies werde Micron zu einer höheren Rentabilität verhelfen. Der frische Ausblick kam an der Börse gut an: Die Aktien des Unternehmens legten im nachbörslichen Handel um fast vier Prozent zu.