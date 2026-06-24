Anleger reagierten mit Erleichterung, nachdem zuletzt Spekulationen über ein nahendes Ende des KI-Booms ​die ​Runde gemacht hatten. Micron-Aktien stiegen im nachbörslichen ⁠Handel an der Wall Street um gut zwölf ​Prozent. Damit haben sie ⁠ihren Wert seit Jahresbeginn in etwa vervierfacht. Ende Mai stieg der Chipkonzern in den ‌Kreis der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar auf. Aktuell wird er mit rund 1,3 Billionen Dollar bewertet. Andere Chipwerte ‌wie AMD, Intel oder Nvidia waren am Mittwoch ebenfalls gefragt ​und gewannen bis zu 4,4 Prozent.