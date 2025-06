Die Investitionen in KI-fähige Chips gehen unvermindert weiter, so wie auch die Investitionen in Datenzentren, so die Analysten. Laut ihrer Einschätzung hat eine Bodenbildung bei den Speicherchips eingesetzt und neue Investitionen sind «wohl nur noch eine Frage der Zeit». Besonders Comet und VAT dürften davon profitieren, wobei die ZKB Comet mit einer Kaufempfehlung favorisiert. VAT und Inficon bewerten sie mit einem Halten.