«Die Erlöse mit Rechenzentren übersteigen erstmals die Quote von 50 Prozent unseres Gesamtumsatzes», sagte Sanjay Mehrotra, der Chef des Halbleiter-Herstellers am Mittwoch. «Wir gewinnen weiterhin Marktanteile in den Bereichen mit den höchsten Gewinnspannen und in strategisch wichtigen Teilen des Marktes.» Preisdruck bei Speicherchips für Smartphones und PCs trübte die Micron-Bilanz allerdings.