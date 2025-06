Ein Schwerpunkt liege dabei auf dem Kampf gegen Attacken mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI), sagte Brad Smith, der Präsident des US-Softwarekonzerns Microsoft, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. «Wenn wir mehr von dem, was wir in den Vereinigten Staaten entwickelt haben, nach Europa bringen können, wird das den Schutz der Cybersicherheit für mehr europäische Institutionen stärken.»