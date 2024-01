Microsoft-Chef Satya Nadella gab am Dienstag am World Economic Forum (WEF) Einblicke in seine Führungsprinzipien. Im Gespräch mit WEF-Gründer Klaus Schwab sagte er: “Man kann sich keine Hybris leisten.” Hochmut habe Systeme wie das der alten Griechen wie auch des modernen Silicon Valley zu Fall gebracht, so Nadella. Gefragt sei stattdessen nur eines: “Demut".