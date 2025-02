Um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen, haben die USA die Ausfuhr von Hochtechnologie in die Volksrepublik zu weiten Teilen verboten. Das Land intensivierte daraufhin die Entwicklung eigener Prozessoren. Diese reichen in puncto Leistungsfähigkeit zwar noch nicht an die Spitzenmodelle des Weltmarktführers Nvidia heran. Spätestens seit dem Siegeszug der chinesischen KI DeepSeek, die sich mit weniger Rechenpower begnügt, scheint dieser Nachteil aber nicht mehr so schwer zu wiegen.