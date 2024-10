Microsoft kündigte am Montag an, zehn «autonome Agenten» einzuführen, die Aufgaben im Auftrag von Mitarbeitern in Bereichen wie Vertrieb, Kundensupport und Buchhaltung erledigen sollen. Diese Agenten werden ab Dezember in einer öffentlichen Vorschau-Variante verfügbar sein und Anfang 2025 in der regulären Version an den Start gehen.