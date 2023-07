Als letzte Hürde für den 69 Milliarden US-Dollar schweren Deal bleibt damit noch der Widerstand der Wettbewerbshüter in Grossbritannien. Um die britische Aufsichtsbehörde CMA zu beschwichtigen, sei Microsoft bereit, einen Teil des Geschäfts mit Cloud-Gaming in dem Land abzutreten, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Freitag. Dabei können Videospiele über das Netz statt auf Konsolen genutzt werden.