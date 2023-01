Ein Rekordeinbruch der PC-Absätze brockt Microsoft das geringste Wachstum seit Jahren ein. Ein überraschend hoher bereinigter Quartalsgewinn zerstreute am Dienstag allerdings die Furcht vor einem Kollaps der US-Technologiebranche, die in Erwartung einer Rezession in den vergangenen Monaten mehr als 150.000 Beschäftigte vor die Tür gesetzt hat.