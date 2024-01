«Es war unvermeidlich, dass Microsoft Apple überholen würde», sagte Gil Luria, Analyst beim Vermögensverwalter D.A. Davidson. Der von Bill Gates gegründete Konzern wachse schneller und sei besser in der Lage, vom Boom um die Künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren. Microsoft integrierte die Technologie von OpenAI im vergangenen Jahr in seine sämtliche Produktivitätssoftware, was zu einem Aufschwung in seinem Geschäft beigetragen hat. Die schwache Nachfrage im kriselnden China setzt Apple indes zunehmend zu. «China könnte die Performance von Apple über mehrere Jahre belasten», schrieben die Experten des Brokerhauses Redburn Atlantic.