Microsoft integrierte die Technologie von OpenAI im vergangenen Jahr in seine sämtliche Produktivitätssoftware, was zu einem Aufschwung in seinem Geschäft beigetragen hat. Die schwache Nachfrage im kriselnden China setzt Apple indes zunehmend zu. Die Aktien des iPhone-Herstellers sind mit einem Minus von 3,3 Prozent seit Monatsbeginn ins Jahr gestartet. «China könnte die Performance von Apple über mehrere Jahre belasten», schrieben die Experten des Brokerhauses Redburn Atlantic.