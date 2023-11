Am Sonntag hatte Altman ein Bild von sich mit einem Besucherausweis von OpenAI auf X gepostet. «Das ist das erste und letzte Mal, dass ich so etwas tragen werde», schrieb er dazu. Am Montag kommentierte er Nadellas Ankündigung des Wechsels mit den Worten: «Die Mission geht weiter.» Der Microsoft-Aktie gab die Personalie Rückenwind. Sie stieg im vorbörslichen US-Geschäft um 2,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 378,82 Dollar.