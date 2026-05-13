Derzeit führe Microsoft Gespräche über eine ‌Übernahme von Inception, hiess es weiter. Das Mitte 2024 ‌von einem Team der Stanford University gegründete Start-up ​werde jedoch auch von SpaceX umworben. Das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, das im Februar das KI-Start-up xAI übernommen hatte, trete zunehmend als Konkurrent bei der Jagd nach KI-Firmen auf. Inception strebt Insidern zufolge bei einem Verkauf einen Preis von mehr als einer Milliarde ‌Dollar an. Ob es zu einer Einigung mit Microsoft kommt, sei noch unklar. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.