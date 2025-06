Unter anderem die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich werden in diesem Rahmen ausgebaut. Damit will das Technologieunternehmen der wachsenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten gerecht werden, sagte Microsoft-Präsident Brad Smith am Montag in Bern vor den Medien. Er verkündete den Ausbauschritt gemeinsam mit Bundesrat Guy Parmelin und Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz.