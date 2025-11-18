Die EU-Kommission kündigte am Dienstag eine Prüfung an, ob Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) als «Torwächter» eingestuft werden. So werden Firmen mit einer marktbeherrschenden Stellung bezeichnet. Darüber hinaus wolle sie ermitteln, ob mithilfe des DMA wettbewerbswidrige Praktiken in dieser Branche wirksam bekämpft werden können. Eine Entscheidung solle innerhalb der kommenden zwölf Monate fallen.