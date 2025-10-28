Die Microsoft-Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von vier Prozent auf die Nachricht. Kern der Vereinbarung ist ein riesiger Auftrag für den Softwarekonzern: OpenAI verpflichtet sich, weitere Cloud-Dienste im Wert von 250 Milliarden Dollar von der Plattform Azure zu beziehen. Im Gegenzug verzichtet Microsoft auf sein Vorkaufsrecht, der bevorzugte Anbieter für die Rechenleistung von OpenAI zu sein. Darüber hinaus werden die Rechte von Microsoft am geistigen Eigentum an den Produkten und Modellen von OpenAI bis 2032 verlängert. Diese gelten auch dann weiter, wenn ein unabhängiges Expertengremium bestätigt, dass OpenAI eine Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) entwickelt hat.