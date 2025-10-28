Microsoft bleibt OpenAI-Grossaktionär

Künftig wird Microsoft nicht mehr der bevorzugte Cloud-Anbieter für OpenAI sein, hiess es weiter. Im Gegenzug buche das Startup Rechenkapazitäten im Volumen von 250 Milliarden Dollar bei dem Softwarekonzern. Microsoft werde zudem 27 Prozent an OpenAI halten. Bei der aktuellen Bewertung des KI-Entwicklers von 500 Milliarden Dollar entspricht das einem Wert von 135 Milliarden Dollar. Das ist etwa das Zehnfache der Summe, die Microsoft bislang in OpenAI investiert hat. Darüber hinaus erhalte der «Windows»-Anbieter bis auf Weiteres 20 Prozent der OpenAI-Umsätze, sagten Insider.