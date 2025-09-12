In der Mitteilung hiess es, dies werde es OpenAI ermöglichen, seinen Plan zur Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen voranzutreiben. Die beiden Unternehmen gaben keine weiteren Details zu den neuen geschäftlichen Vereinbarungen bekannt, erklärten jedoch, dass sie daran arbeiteten, die Bedingungen einer endgültigen Vereinbarung festzulegen.
OpenAI erklärte, dass seine bestehende gemeinnützige Einrichtung eine gemeinnützige Aktiengesellschaft durch eine Beteiligung in Höhe von 100 Milliarden Dollar kontrollieren und die Entscheidungsgewalt über deren Entscheidungen innehaben werde. Dies geht aus einem Memorandum des Vorsitzenden des derzeitigen gemeinnützigen Vorstands von OpenAI, Bret Taylor, hervor.
(Reuters)