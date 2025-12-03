«Die Gesamtverkaufsquoten für KI-Produkte wurden nicht gesenkt», teilte ein Sprecher von Microsoft am Mittwoch mit. Der Bericht von «The Information» vermische fälschlicherweise die Konzepte von Wachstum und Verkaufsquoten.
Der Branchendienst hatte berichtet, Microsoft habe die Wachstumsziele für den Verkauf einiger KI-Produkte gesenkt, nachdem mehrere Vertriebsmitarbeiter ihre Vorgaben im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr verfehlt hatten.
Die Aktien des Softwareriesen, die zunächst um fast drei Prozent nachgegeben hatten, konnten ihre Verluste nach dem Dementi eindämmen und notierten zuletzt noch 1,7 Prozent im Minus.
(Reuters)