Das selbst gesteckte Ziel von Microsoft für 2025 sei erreicht worden, teilte der US-Softwarekonzern am Mittwoch mit. Man habe dazu Lieferverträge über insgesamt 40 Gigawatt (GW) an erneuerbarer Energie abgeschlossen.
Von diesen seien 19 GW bereits am Netz, der Rest solle in den kommenden fünf Jahren in insgesamt 26 Ländern folgen. Die Kapazität von 40 GW entspricht etwa 28 Atomkraftwerken der Art, wie sie zuletzt in Deutschland bis zur Abschaltung im April 2023 liefen.
Der massive Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) stellt die Tech-Branche vor grosse Herausforderungen bei der Energieversorgung. Daher setzt Microsoft auch auf Kernenergie. Nachhaltigkeitschefin Melanie Nakagawa verwies im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters auf die 2024 geschlossene Vereinbarung mit Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme eines Reaktors im US-Bundesstaat Pennsylvania.
Auch in Irland will Microsoft nach einer Lockerung der Netzanschlussregeln den Ausbau von Rechenkapazitäten vorantreiben. Dort machten Rechenzentren 2024 bereits 22 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus.