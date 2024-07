Microsoft hatte im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar in OpenAI gepumpt. Der Konzern ist dadurch nach eigenen Angaben aber nicht zum Anteilseigner geworden, sondern hat sich lediglich eine Gewinnbeteiligung gesichert. Dies hatte die Kartellbehörden in den USA und Grossbritannien auf den Plan gerufen. Auch die EU-Wettbewerbsaufsicht schaut sich den Fall genauer an.