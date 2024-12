«Ich bin optimistisch, dass wir im Jahr 2025, wenn wir die Fair-Value-Bilanzierung einführen, 50 Milliarden Dollar an Vermögenswerten in unserer Bilanz haben werden», sagte Saylor letzte Woche gegenüber Bloomberg TV. «Wenn Bitcoin unter dem fairen Wert um 20 Prozent pro Jahr steigt, haben wir 10 Milliarden Dollar pro Jahr an Investitionserträgen», fügte er hinzu. «Und ich denke, das ist der finale Punkt, nach dem die Leute suchen, um in den S&P aufgenommen zu werden.»