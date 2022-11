Neuauszählungen

In 22 der 50 Bundesstaaten sowie der Hauptstadt Washington, D.C. wird eine Neuauszählung automatisch angesetzt, wenn ein Sieg äusserst knapp ausfällt. Oft wird dafür nach Angaben der National Conference of State Legislatures, einer Interessenvertretung der Bundesstaaten, ein Unterschied von 0,5 Prozent veranschlagt. In 41 Bundesstaaten und in Washington können ein Kandidat oder Wähler eine Neuauszählung beantragen, wobei auch hier der Stimmenunterschied sich in einem knappen Rahmen bewegen muss. In einer Handvoll von Bundessstaaten sind Neuauszählungen vom Gesetz her nicht erlaubt. Einem Kandidaten bleibt dort nur der Weg über die Gerichte.