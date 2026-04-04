Die Mehrheit der Unternehmen rechnet mit einer weiteren Eintrübung der Konjunktur. 63 Prozent erwarten in den kommenden sechs ‌Monaten ⁠eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, geht aus einer Forsa-Umfrage für ⁠die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hervor, über die «Bild am Sonntag» berichtete. Verglichen mit der BDA-Umfrage ‌vom November haben sich die Erwartungen deutlich verschlechtert. ‌Nur noch sechs Prozent der ​Betriebe rechnen mit einer Verbesserung, während 63 Prozent (+ elf Prozentpunkte) von einer Verschlechterung ausgehen. 29 Prozent erwarten keine Veränderung. Besonders pessimistisch zeigt sich das Baugewerbe, während das Gastgewerbe vergleichsweise seltener mit einem Abschwung rechnet.