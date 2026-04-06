Zielgruppe Gutverdiener

Doch fühlen sich tatsächlich so viele Gutverdiener angesprochen, wie sich das die Anlagestiftung vorgestellt hatte? Denn obwohl der Bezugstermin des Hochhauses bereits am 1. Dezember war, steht aktuell noch immer ein Fünftel der Wohnungen leer. Von den insgesamt 70 Wohneinheiten sind 15 nicht vermietet. Und das in Zeiten, in denen viele Mieterinnen und Mieter in Zürich verzweifelt nach einer Wohnung suchen.