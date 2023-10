Stichwort Menschen: Die Zuwanderung in die Schweiz ist ungebrochen hoch. «Das zeigt, wie attraktiv die Schweiz nach wie vor ist», sagt Scognamiglio, der selbst 1994 von Bern nach Zürich gezogen ist. «Einfach weil es an der Limmat die besseren Jobmöglichkeiten gab.» Zudem brauchen wir wegen des Personalmangels in vielen Branchen zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland. All diese Menschen müssen irgendwo wohnen: «Eine enorme Nachfrage trifft auf ein knappes Angebot», so der Immobilienexperte.