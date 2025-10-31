Etwas weniger dynamisch ist die Entwicklung bei Neubauten. Hier resultierte im Quartalsvergleich sogar ein leichter Rückgang um 0,3 Prozent, im Jahresvergleich steht aber immer noch ein Plus von 2,4 Prozent zu Buche. Deutlich aufwärts ging es vor allem in den Ballungszentren Zürich (+5,1) und der Genfersee-Region (+1,7 Prozent), während der Alpenraum (-3,5 Prozent) und Jura (-3,3 Prozent) klar rückläufig waren.