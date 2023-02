Das ist deutlich mehr, als Mieterinnen und Mieter in unseren Nachbarländern für ihre vier Wände bezahlen – in Deutschland und Österreich beispielsweise gilt es nur knapp einen Fünftel vom Einkommen für die Wohnungsmiete zu reservieren. Auch in Frankreich und Italien liegt die Belastung tiefer als in der Schweiz. Noch etwas rauer als hier sind die Bedingungen auf den skandinavischen Wohnungsmärkten, wie unsere Grafik der Woche zeigt.