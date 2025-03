Das Kaufen auf einem hohen Preisniveau trotz steigender Preise birgt jedoch Risiken. Der Zinsanstieg in der Eurozone 2022/2023 hat das erhebliche Korrekturpotential offenbart. In der Schweiz blieb eine vergleichbare Reaktion aus. Verkäufer konnten ohne Probleme die «Hochzinsphase» aussitzen, um später ohne Preisreduktion zu verkaufen. Dennoch bleibt eine solche Korrekturphase das grösste Risiko für Immobilienanleger in der Schweiz.