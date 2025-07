Bei den Städten zeigten im Juni Luzern (+2,2 Prozent) und Basel (+0,7 Prozent) das grösste Plus. Dagegen sanken die Mieten in Bern (-1,0 Prozent), Genf (-0,9 Prozent) und Zürich (-0,6 Prozent) etwas. Auf Jahressicht stiegen die Mieten aber vorwiegend weiter an. Am deutlichsten in den Städten Luzern und Zürich mit 5,0 beziehungsweise 3,5 Prozent.