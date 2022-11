Besonders stark stiegen die Angebotsmieten in der Grossregion Zürich (+3,7 Prozent) und der Zentralschweiz (+3,8 Prozent). In der Ostschweiz (+0,6 Prozent), im Mittelland und in der Genferseeregion (je +0,4 Prozent) waren indes nur leichte Anstiege zu beobachten. In der Nordwestschweiz (-0,6 Prozent) und im Tessin (-2,9 Prozent) waren die Preise sogar rückläufig.