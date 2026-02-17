Start neue Strategieperiode

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr hat die Migros Bank nicht abgegeben. Es steht aber der Start der neuen Strategieperiode von 2026 bis 2030 an. Man starte hierzu aus »einer Position der Stärke" heraus, wird CEO Manuel Kunzelmann zitiert. Der Fokus liege dabei auf der Stärkung des Kerngeschäfts in den Bereichen Vermögensberatung und Vorsorge, Wohnen und Bauen sowie Firmenkunden.