Migros habe vor allem bei Jungen in der Westschweiz zugelegt, heisst es in der Mitteilung zu der am Donnerstag publizierten Studie. Allerdings sei die Umfrage noch vor dem Entscheid der Migros-Führung zum Konzernumbau durchgeführt worden. Migros plant unter anderem, die Tochterfirmen Hotelplan oder SportX zu verkaufen und wird um die 1500 Stellen abbauen.