Die Betriebszentrale der Migros Luzern in Dierikon wird dabei die Kommissionierung für alle Migros-Filialen im Tessin übernehmen. In der Nacht werden die Waren per Bahn durch den Gotthardtunnel nach Sant'Antonino geliefert, von wo aus die Feinverteilung per Lastwagen an die Filialen erfolgt. Mit diesem Schritt will die Migros Synergien nutzen und die Logistik innerhalb der Gruppe vereinfachen.