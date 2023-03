Die Pensionskasse der Migros hat wegen des Niedergangs der zweitgrössten Schweizer Bank einen Verlust von 110 Millionen Franken erlitten. Das sagte Migros-Finanzchefin Isabelle Zimmermann laut blick.ch am Dienstag auf der Bilanzmedienkonferenz in Zürich.



Der Verlust ist zum grössten Teil auf den Abschreiber bei den so genannten AT1-Anleihen (Coco Bonds) der Credit Suisse zurückzuführen. Dies hat die Migros-Pensionskasse knapp 100 Millionen Franken gekostet. Rund 10 Millionen Franken hat laut Zimmermann der massive Kursrückgang der CS-Aktie verursacht.