«Es wurde eine Lösung gefunden», sagte ein Mediensprecher von Lindt & Sprüngli am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Derzeit würden noch die letzten Details verhandelt. Zuerst hatte Migros-Chef Mario Irminger am Montag die Einigung in der Sendung Eco von Fernsehen SRF publik gemacht.