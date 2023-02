Voraussichtlich bis Ende Februar sollen die Öffnungszeiten aufgrund sich häufender Attacken auf Bankomaten in der ganzen Schweiz eingeschränkt werden. Ein Mediensprecher bestätigte am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der "Handelszeitung". Seit Dezember 2022 habe die Migrosbank damit begonnen, aus Sicherheitsüberlegungen bei den 24-Stunden-Zonen in der Nacht eingeschränkte Öffnungszeiten einzuführen.