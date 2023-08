Die Reaktion des breiten Marktes auf den überragenden Ausblick des US-Chipherstellers sei ein perfekter Indikator für den Höhepunkt des Marktesärisch eingestellte Chefstratege Mike Wilson von Morgan Stanley fest. Das Börsenbarometer S&P 500 hatte die Sitzung am Donnerstag mit Kursgewinnen begonnen, dann jedoch 1,4 Prozent im Minus geschlossen und damit die grössten Verluste seit drei Wochen erlitten. Am Freitag erholten sich allerdings die Kurse an der Wall Street im Vorfeld der Powell-Rede wieder. Nividia notierten allerdings um 18 Uhr am Freitag 3,3 Prozent tiefer.