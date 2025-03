Stabiler Umsatz erwartet

Mikron geht davon aus, dass der Bestellungsrückgang in Nordamerika nur vorübergehend sei. Es sei aber schwer vorauszusagen, wie lange er anhalte, hiess es in der Mitteilung. Deshalb habe der Werkzeugmaschinen-Hersteller Kapazitätsanpassungen in seinen US-Betrieben vorgenommen. Zudem zeige sich in Europa im Bereich Machining Solutions eine anhaltende Marktverlangsamung.