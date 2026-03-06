Vor allem in den USA blieb der Auftragseingang bei Automation hinter den Erwartungen zurück, was Mikron auf verlängerte Entscheidungsprozesse bei Kunden sowie Projektverschiebungen in der Pharma- und Medizintechnikbranche zurückführt. Machining Solutions verzeichnete derweil verhaltene Investitionen in Europa, dies nicht zuletzt wegen geopolitischer Unsicherheiten und der US-Zölle.