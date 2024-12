Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien hat Amtsinhaber Zoran Milanovic die erste Runde am Sonntag mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Der Kandidat der oppositionellen Sozialdemokraten kam dem vorläufigen Endergebnis zufolge auf 49,1 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer von der konservativen kroatischen Regierungspartei HDZ, der Mediziner und Wissenschaftler Dragan Primorac, vereinigte demnach 19,3 Prozent der Stimmen auf sich. Die beiden Kontrahenten müssen nun am 12. Januar in einer Stichwahl gegeneinander antreten.