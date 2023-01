Maxar Technologies zufolge werden die milden Bedingungen europaweit bis Ende des Monats anhalten. Die Temperaturen in Frankreich und Deutschland werden bis zum 17. Januar zwischen 2 und 5 Grad über dem Normalwert liegen, was den Heizbedarf in Europa unter den Zehnjahresdurchschnitt drückt, so die Maxar-Prognostiker und Kollegen von The Weather Company. Die erste Monatshälfte könnte in Europa zu den wärmsten der letzten Jahrzehnte gehören.