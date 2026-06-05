«Wir haben geöffnet», schrieb Milei in dem Meinungsartikel. «Lasst Buenos Aires für die KI werden, was Amsterdam für die Zeit der Seefahrt war.» Zuletzt hatte der argentinische Präsident den deutschstämmigen US-Investor Peter Thiel im Regierungssitz Casa Rosada zu Gesprächen über Künstliche Intelligenz empfangen. Der Mitgründer von Paypal und Palantir verbringt Medienberichten zufolge derzeit viel Zeit in Buenos Aires, wo er ein Haus gekauft und seine Töchter an einer Schule angemeldet haben soll.