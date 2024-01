EU hilft weit mehr als die USA

Ein wiederum anderes Bild ergibt sich, wenn man neben der Militärhilfe auch andere, zivile Hilfe mit einbezieht, die für die Stabilität des EU-Beitrittskandidaten essenziell ist. So kommt der Ukraine Support Tracker bei Finanzzusagen auf den dreifachen Wert der EU gegenüber den USA. Grund ist vor allem die geplante Zusage an die Ukraine von 50 Milliarden Euro bis 2027, die auch auf dem EU-Sondergipfel am 1. Februar formalisiert werden soll.