Am Urnengang ​nehmen nur vom Militär zugelassene Parteien teil. Lediglich ‌sechs Parteien treten landesweit an. Die wichtigste ‍darunter ist die Union Solidarity and Development Party (USDP), die als Stellvertreterpartei des Militärs ​gilt und von ehemaligen Generälen geführt wird. Die Nationale Liga für Demokratie (NLD) von Aung San Suu Kyi wollte die Abstimmung boykottieren und ‌wurde aufgelöst. Bei den Wahlen 2015 ⁠und 2020 hatte die USDP jeweils deutlich ‌gegen die NLD verloren. Durch die Kombination der reservierten Sitze und der erwarteten Gewinne der ‍USDP wird das Militär voraussichtlich die Bildung der Regierung und die Wahl des Präsidenten bestimmen.