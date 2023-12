Als Millennials gelten gemeinhin die Anfang der 1980er bis Mitte der 1990er Geborenen; GenZ ist die darauf folgende Alterskohorte. Für die Studie wurden 1'000 Investoren befragt. Steigende Zinsen haben dazu beigetragen, dass Aktien aus dem Bereich saubere Energien in den USA in den letzten sechs Monaten um knapp 30 Milliarden Dollar an Wert verloren haben. Die Branche hatte davor einen Aufschwung erlebt, nachdem die US-Regierung angekündigt hatte, mit dem Inflation Reduction Act die Umstellung auf saubere Energien mit Milliarden-Subventionen zu fördern.