Bei einer von Elon Musk angestossenen Abstimmung auf Twitter hat eine Mehrheit der Teilnehmer für einen Verkauf eines Milliarden-schweren Aktienpakets des Tesla-Chefs gestimmt. Nach Ablauf der 24-stündigen Frist am Sonntag hatten 57,9 Prozent der gut 3,5 Millionen Teilnehmer mit "Ja" votiert.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021