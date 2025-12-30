Die Beteiligungsgesellschaft des 88-Jährigen Klaus-Michael Kühne hatte Anfang Dezember ihren Anteil von 15 auf 20,1 Prozent erhöht und ​sich damit wieder zum grössten Aktionär ‌von Brenntag aufgeschwungen. «Die ‌Kühne Holding verfolgt die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der Brenntag und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien (...) innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ⁠ausschliessen», hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung, die mit Überschreiten der 20-Prozent-Schwelle fällig wurde.